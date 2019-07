Lo Sheffield Wednesday denuncia il Newcastle per la nomina del tecnico Bruce

La nomina di Steve Bruce come nuovo allenatore del Newcastle non è stata gradita dall’ex club dell’attuale tecnico dei Magpies. Lo Sheffield Wednesday, infatti, ha deciso di denunciare il club: l’annuncio è arrivato tramite un comunicato diffuso sui canali ufficiali. Questo il testo: “A seguito dell’annuncio del 17 luglio 2019 da parte del Newcastle United legato alla nomina dell’ex staff dello Sheffield Wednesday composto da Steve Bruce, Steve Agnew e Stephen Clemence, il Club conferma che in giornata odierna ha segnalato la condotta del Newcastle United alla Premier League. Nel momento in cui inizieranno e finché andranno avanti le investigationi da parte della Premier League, il club non commenterà ulteriormente la vicenda”.

