Lo Shakhtar torna in campo per la pace: sulle tribune un giocattolo per ogni bambino ucciso in guerra

Questa mattina lo Shakhtar Donetsk è tornato in campo per la prima volta dopo lo scoppio del conflitto che sta dilaniando l’Ucraina. La formazione ucraina ha disputato infatti un’amichevole contro l’Olympiakos nell’ambito del progetto “Tour for Peace”, con i calciatori che sono scesi sul terreno di gioco ad Atene avvolti dalla bandiera del paese e con le maglie recanti la scritta “Stop war”, in uno scenario toccante e segnato dal dolore per i drammi del conflitto.

Sulle tribune, inoltre, sono stati posizionati 176 giocattoli, uno per ciascun bambino rimasto ucciso nel conflitto. La partita è terminata 1-0 a favore dei greci.

Foto: Twitter Shakhtar Donetsk