Lo Shakhatar Donetsk pesca ancora in Brasile. Dopo le numerose operazioni, il club ucraino è sul punto di perfezionare un nuovo colpo in entrata. Secondo quanto rivela Globo Esporte, infatti, lo Shakhtar avrebbe raggiunto un’intesa di massima con il Gremio per Mateus Cardoso Lemos Martins, conosciuto come Tete, promettente attaccante classe 2000. Affare da 14 milioni di euro.

Foto: torcedores.com