Lo Shakhtar Donetsk giocherà a Varsavia le gare interne della Champions. Accordo fino a novembre

Lo Shakhtar Donetsk giocherà a Varsavia le gare interne di Champions League. Il club ucraino ha comunicato che si allenerà presso il centro sportivo del Legia Varsavia e giocherà le sfide interne nello stadio della formazione polacca, The Marshall Józef Piłsudski’s Municipal Stadium. L’accordo, si legge, è per il periodo compreso tra agosto e novembre 2022.

Nel caso lo Shakhtar dovesse superare il turno, per le gare degli ottavi o eventuali gare di Europa League, se ne riparlerà, anche osservando le condizioni del conflitto in Ucraina.

🇺🇦 «Шахтар» підписав договір оренди та обслуговування з Тренувальним центром @LegiaWarszawa (TCL) 🇵🇱 Угоду розраховано на період від серпня до листопада 2022 року. Подробиці: https://t.co/oJaLc0lnkZ.#Shakhtar #Шахтар pic.twitter.com/4wLSWa3eFB — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 1, 2022

Foto: logo Shakhtar