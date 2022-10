Lo Shakhtar chiede l’esclusione dell’Iran dal Mondiale: “Hanno inviato missili per ucciderci”

Il Mondiale è alle porte ma già si registrano le prime tensioni. Continua, infatti, la questione legata alla possibile esclusione dell’Iran dalla Coppa del Mondo. Tra le squadre che sono a favore di una sua esclusione c’è lo Shakhtar Donetsk. L’amministratore delegato del club ucraino, Sergei Palkin, ha chiesto infatti alla FIFA di escludere l’Iran in favore dell’Ucraina, ma per un altro motivo: “L’Ucraina dovrebbe partecipare alla Coppa del Mondo. L’Iran non merita il suo posto. Mentre i leader iraniani si divertiranno a guardare la loro Nazionale ai Mondiali, gli ucraini verranno uccisi dai droni iraniani e dai missili iraniani. Quasi 250 di questi missili hanno già attaccato le nostre città, distruggendo case, musei, università, uffici, campi sportivi e, soprattutto, hanno ucciso gli ucraini, compresi i bambini. Bambini che sognavano di vedere la propria nazionale ai Mondiali. Lo Shakhtar chiede FIFA e all’intera comunità internazionale di vietare immediatamente alla nazionale iraniana di partecipare ai Mondiali a causa del coinvolgimento diretto del Paese negli attacchi terroristici contro gli ucraini. Il posto vacante dovrebbe essere preso dalla nazionale ucraina, che si è dimostrata degna di partecipare alla Coppa del Mondo. Non ripetiamo gli errori dei Mondiali 2018 in Russia, nascondendoci dietro la vuota tesi dell’apoliticità dello sport. Facilitare la partecipazione dei terroristi ai Mondiali è una questione politica”.