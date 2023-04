Lo sfottò social di de Roon: “Quando le tue radici sono di Rotterdam e batti la Roma”

Atalanta–Roma non è finita al 3-1 finale del Gewiss Stadium, ma continua sui social. Il protagonista è Marten de Roon che sul suo profilo Twitter ha sfottuto i giallorossi dopo la vittoria per 3-1: “Quando le tue radici sono di Rotterdam e batti l’AS Roma”. Il motivo è riconducibile all’eliminazione del Feyenoord in Europa League per mano dei giallorossi. Rotterdam è la città natale del giocatore dell’Atalanta, oltre che del club olandese. Ma non solo. Il fotomontaggio ritrae l’olandese che mostra il terzo dito della mano sinistra, al quale è appeso il portachiavi della Conference League, lo stesso che José Mourinho aveva regalato a un giornalista del Feyenoord nella conferenza stampa post partita del ritorno di Europa League.

Foto: de Roon Instagram