Lo sfogo di Vecino: “Scioccato dall’Inter. Inzaghi mi aveva detto altre cose”

Non è stata una stagione positiva per Vecino, finito ai margini dell’Inter. L’uruguagio ai microfoni di Sport 890 si è sfogato duramente: “Non è stato un anno positivo, è stato l’anno in cui ho giocato meno. All’inizio della stagione ho parlato con l’allenatore e la società. Il tecnico mi ha detto che la mia situazione contrattuale non avrebbe interferito con la mia partecipazione. Quando la società ha saputo che non avrei rinnovato, ho avuto meno opportunità. Sono rimasto scioccato per quello che è successo all’Inter. Futuro? Il mio rappresentante sta gestendo diverse opzioni in Italia, Inghilterra, Spagna, Francia e Germania. Mi ha sorpreso che sia venuto fuori il tema di andare alla Lazio, non ho parlato con nessuno, nemmeno con l’allenatore che conosco“.

FOTO: Twitter Uruguay