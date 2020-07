Lo sfogo di una ragazza sui social: “Sono stata aggredita da Diakhatè”

Stando a quanto riferito dall’agenzia Ansa, una ragazza ha pubblicato un video sul proprio profilo Facebook in cui racconta di essere stata aggredita, in un locale di Firenze, “da un ex calciatore della primavera della Fiorentina, attuale giocatore del Parma, Abdou Diakhatè“. .Secondo la ricostruzione dei fatti, la ragazza sarebbe stata colpita duramente riportando la frattura della mandibola e adesso pretende giustizia.

Non si è fatta attendere la risposta del legale della giovane, l’avvocato Francesco Di Luciano, il quale ha presentato una denuncia in procura. L’episodio risale alla notte tra il il 23 e il 24 luglio scorsi. La ragazza conosce da anni il ragazzo in questione, ma Diakhaté dopo un invito a parlare, l’ha aggredita con violenza. La donna è stata operata e dovrà sottoporsi a un secondo intervento: la prognosi è di 30 giorni.

foto: fiorentinanews