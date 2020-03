Lo sfogo di Rooney: “Noi calciatori trattati come cavie”

Duro sfogo di Wayne Rooney. L’ex stella del Manchester United, attualmente in forza al Derby County, ha contestato il trattamento riservato ai calciatori durante l’emergenza Coronavirus. Queste le sue parole ai microfoni del Times: “Per i giocatori, per lo staff e per le loro famiglie è stata una settimana preoccupante. Si è avvertita la mancanza di leadership da parte del governo, della FA e della Premier League. Mentre il resto dello sport e il calcio di altri Paesi stavano chiudendo, a noi è stato detto di continuare l’attività. Molti di noi immagino che si siano chiesti quanto siano state condizionate dal denaro queste decisioni. Perché abbiamo aspettato venerdì per fermare il calcio? Perché ci è voluta la positività di Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, per bloccare tutto? Dopo la riunione di emergenza di venerdì, finalmente è stata presa la decisione giusta, ma fino a quel momento pareva quasi che i calciatori, in Inghilterra, dovessero essere trattati come cavie“, ha chiuso Rooney.

Foto: Twitter ufficiale Derby County