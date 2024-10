Lo sfogo di Peter Bosz sull’assenza del tifo olandese in PSG-PSV: “È ridicolo”

Domani il Paris Saint-Germain accoglie il PSV Eindhoven al Parc des Princes. Un incontro al quale i tifosi olandesi, privati ​​delle trasferte a causa di precedenti disordini, non potranno partecipare. Presente in conferenza stampa, il tecnico del PSV Peter Bosz ha colto l’occasione per manifestare il suo disappunto sulla decisione.

“È un peccato, è ridicolo. Purtroppo non ho tutti i dettagli. Ma è un peccato non avere i tuoi sostenitori nella migliore competizione possibile. Non è normale che non ci siano. Non capisco, perché il calcio è una festa per tutti e anche per i tifosi. I giocatori erano molto contenti di qualificarsi per la Champions League. E senza sostenitori non è la stessa cosa. Per loro è un vero peccato ”.

Foto: Instagram PSV