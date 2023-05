Lo sfogo di James: “La gente pensa che la vita del calciatore sia perfetta, ma non è lontanamente così”

Sei infortuni in un anno, per un totale di 30 partite perse (25 col Chelsea e 5 ai Mondiali con la sua Inghilterra). La stagione di Reece James è stata un vero calvario e, arrivato alla fine, il terzino dei Blues ha voluto sfogarsi nella maniera più genuina possibile, scrivendo nel suo diario personale i propri pensieri, per poi condividere il tutto nei profili social: “Gli infortuni mi hanno fatto stare tanto male. Quando non gioco sento come se il mondo ce l’avesse con me. Ho provato a tirarmi su, ma mentalmente è difficile, molto difficile. La gente là fuori pensa che la vita del calciatore sia perfetta, ma lasciatemi dire che non è nemmeno lontanamente così”.

Foto: Instagram James