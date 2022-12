Lo sfogo di Halilhodzic (ex ct Marocco): “Mi hanno tolto l’orgoglio, non posso perdonarli”

Esonerato ad agosto, Vahid Halilhodzic ha ancora il dente avvelenato con la Federcalcio nordafricana per non aver guidato il Marocco ai Mondiali. Intervenuto ai microfoni di tportal.hr, l’ex commissario tecnico si è così sfogato: “Mi hanno tolto l’orgoglio, non posso dimenticarlo né perdonarli. Giocare il Mondiale sarebbe stato l’addio alla mia carriera da allenatore. Sono felice che il Marocco abbia ottenuto un gran piazzamento, ma questo non lenisce la mia amarezza”.

Foto: Instagram Marocco