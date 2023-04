Lo sfogo di Galtier: “Vogliamo buttare tutto nella spazzatura? Basta parlare del futuro, abbiamo un titolo da inseguire”

Brutta sconfitta per il Paris Saint-Germain in casa contro il Lorient. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del PSG, Cristophe Galtier, si è così sfogato: “Dovremo certamente analizzare i motivi di questo passo falso. La vera domanda che dobbiamo porci è: cosa vogliamo fare con i punti di vantaggio che abbiamo su chi insegue? Vogliamo gettare tutto nella spazzatura? Continuare a dirci che siamo campioni, e se non lo saremo, peccato? No. Abbiamo un titolo da inseguire, e non continuare a parlare del futuro di questo o di quel giocatore“.

Foto: Instagram PSG