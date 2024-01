Lo scout di Echeverri: “È un mix tra Maradona e Messi”

Daniel Brizuela, ex direttore dell’area scout del River Plate, è lo scopritore di Claudio Echeverri, trequartista argentino classe 2006 che il Manchester City si è già assicurato, lasciandolo però in prestito fino alla fine della stagione ai Millonarios. In una intervista riportata da AS, l’ex direttore Brizuela ha raccontato della prima volta che lo ha visto: “La prima volta che l’ho visto giocare è stato in un test a Resistencia. Quando l’ho visto muoversi mi sono emozionato per il primo controllo orientato, perché sapevo di aver trovato un calciatore diverso . È in queste situazioni che incontri un bambino prodigio. Faccio questo lavoro da più di 15 anni e sono uno specialista nella ricerca di talenti. Ha un carattere forte e prende la palla per andare avanti. In quella caratteristica somiglia molto a Maradona. E l’altra parte è il calcio, e in questo assomiglia molto a Messi , con il suo palleggio che parte da una linea laterale per spostarsi verso il centro. Inizia a dribblare, raggiunge la porta e segna un gol. È un caso su un milione”. Infine ha parlato anche del mancato tesseramento del ‘Diablito’ da parte del Barça: “Il Barcellona voleva prenderlo quando aveva appena 12 anni. In quegli anni, Carles Puyol dirigeva le giovanili blaugrana ed eravamo anche noi del River in preseason negli Stati Uniti. Entrambe le squadre hanno giocato un’amichevole e l’ex presidente del River era in uno dei box e ha iniziato a parlare con Puyol, che gli ha detto che voleva portare Echeverri al Barcellona. Gli disse che era piccolo, che aveva 12 anni e che sarebbe rimasto in Argentina. Puyol gli ha risposto che anche Messi aveva 12 anni quando arrivò al Barcellona”.

Foto: Instagram Claudio Echeverri