Lo Schalke 04 frena il Dortmund. Finisce 2-2 il derby della Ruhr. Il Bayern torna solo in vetta

Settimana da dimenticare per il Borussia Dortmund che in pochi giorni perde il primo posto in Bundesliga e viene eliminato dalla Champions. Il Borussia impatta 2-2 contro lo Schalke nel derby della Ruhr.

Ospiti sempre avanti, primo gol che arriva al 38′ con Schlotterbeck. Il pareggio dello Schalke arriva al 50′ con Bulter. Nuovo vantaggio Dortmund al 61′ con Guerreiro. La beffa arriva all’80’ con il gol di Karaman che segna il 2-2 finale.

In classifica, il Bayern, vincitore nel pomeriggio, va in vetta con 52 punti. Il Dortmund sale a 50. In coda, punto importante per lo Schalke che sale a 20.

