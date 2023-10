Lo psichiatra di Tonali: “Giocava sul Milan vincente per scaramanzia. Una volta che si sarà liberato del fardello tornerà più forte di prima”

In attesa di una squalifica che sarà sicuramente più lunga rispetto a quella inflitta a Fagioli, Sandro Tonali ha accettato le cure per uscire dal tunnel della ludopatia. Di questo ha parlato il suo psichiatra, Gabriele Sani, direttore del dipartimento di psichiatria clinica e d’urgenza del Policlinico Gemelli, in un’ intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole:

Sulle scommesse sul Milan: “Il ludopatico ha una sua ritualità, segue una sequenza scaramantica. Sandro scommetteva sul Milan vincente per questo. Faceva parte del suo rito portafortuna, si chiama ‘pensiero magico'”.

Sul ritorno in campo: “Non solo tornerà, ma se è arrivato dove è arrivato nonostante questo fardello, una volta che se ne sarà liberato potrà a maggior ragione esprimere il proprio potenziale come e forse meglio di prima”.

