Lo Monaco: “Mourinho mi conosceva benissimo. Fece la parte. Come allenatore non ha qualità. Tra lui e Gasperini scelgo Gian Piero”

Pietro Lo Monaco, esperto dirigente del calcio, direttore generale del Novara, ha parlato a Exodus, format di Prima Tivvù.

Tanti i temi trattati da Lo Monaco: “Una riconferma di Gravina come presidente della FIGC? L’ultima assemblea generale ha espresso il proprio parere. Si va verso una votazione in cui le componenti sembra che siano a favore di una rielezione di Gravina. Se le cose dovessero rimanere queste, si va verso una riconferma. Se è la figura giusta per essere riconfermato? Se dovessi osservare gli ultimi anni, non posso dare giudizi lusinghieri. I risultati parlano chiaro, non solo sul campo, con due Mondiali falliti, ma anche le riforme promesse e mai partite. Vedremo cosa accadrà”

Sulla figura di Del Piero: “Io dico che il calcio è una cosa seria, importante, non si può improvvisare. Non possiamo pensare che il primo che si alza la mattina, nonostante sia stato un fuoriclasse, possa improvvisarsi presidente della FIGC, allora stiamo messi male. C’è bisogno di uno staff, di gente che lo circondi, professionisti”.

Su Gasperini: “Come capacità di esprimere lavoro in campo è uno dei primi, non dico in Italia, ma in Europa. Ha una grandissima capacità di trasferire le sue conoscenze, il suo credo calcistico, ai calciatori. Ma anche di motivarli e cambiarli dal punto di vista tecnico e tattico. Sicuramente per quello che la parola allenatore ti dice, allenare, è uno dei primi. Poi magari ha un carattere non simpatico ai molti. Con lui il calcio italiano sta cambiando. Una squadra che va a dare 3 palloni ad Anfield al Liverpool è storia. L’Atalanta è una pretendente per lo scudetto, insieme a Napoli e Inter e si toglierà soddisfazioni anche in Champions”.

Su Mourinho: “Io ho sempre espresso un parere su di lui. Su una caratteristica eccelle, la capacità di levare pressione ai giocatori, di motivare un gruppo. Su questo è fenomenale. Ma come capacità di esprimere lavoro in campo, ho sempre detto, è un asino, non ha qualità. Sulla diatriba che ci fu, io dico sempre che Mourinho conosceva benissimo chi ero, lui conosce bene tutti gli avversari che va ad affrontare. Ma fu bravo a dare quella risposta che poi è rimasta nella storia. Chi sceglierei tra lui e Gasperinoi? Ma Gian Piero tutta la vita”.

Foto: sito Novara