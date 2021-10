Lo Monaco: “Il mondo del calcio aiuti Catania. La città è in ginocchio”

Pietro Lo Monaco, direttore generale del Messina, ex storico dirigente del Catania ai tempi della Serie A, è intervenuto ai microfoni di RadioPuntoNuovo, commentando il dramma che sta vivendo la città etnea per il maltempo.

Queste le sue parole: “Una città in ginocchio, una situazione drammatica. I miei collaboratori mi hanno detto che quando l’acqua ha iniziato a defluire, si parlava di una città fantasma, con danni incalcolabili. C’è una continua allerta da parte delle autorità preposte che si preannuncia anche per domani e dopodomani con giornate critiche. Il calcio può e deve aiutare Catania, spero che le leghe aiutino la città. Anche soprattutto perché pare che non sia finita così, Catania ha bisogno di supporto del governo e se il calcio, come ha sempre fatto, vuol muoversi sarà sicuramente ben accetto”.