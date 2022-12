Lo Monaco: “Caro Sinisa ricordo quella salvezza con il Catania. La tua voglia di non arrenderti. Riposa in pace tigre”

Post sui social anche di Pietro Lo Monaco, ex dirigente del Catania, che scelse proprio Mihajlovic come allenatore in una stagione in Serie A.

Queste le sue parole in onore del tecnico scomparso: “Oggi verso le 13.30 mi sono ritrovato a parlare di te con un amico e io,nell’ammirare il coraggio e la forza con cui stavi combattendo contro la malattia,mi dicevo convinto che ce l’avresti fatta. Alle 15 mi chiama un mio collaboratore per darmi la notizia della tua morte. E’ stato straziante e subito mi sono venute in mente mille immagini. Il Catania aveva una brutta classifica pur giocando un buon calcio ma era necessario cambiare la guida tecnica e fra i molti disponibili e i tanti che si proponevano scelsi te che nonostante fossi alle prime armi ero convinto che avessi numeri e qualita’ per tirarci fuori da quella brutta situazione. Mai scelta fu piu’ azzeccata. Il prosieguo ha dimostrato quale grande tecnico e sopratutto grande uomo eri. Prima tua partita in casa con il Livorno e perdiamo ingiustamente 1-0 e la gara seguente ci aspettava la Juve a Torino e tu contro ogni logica e pronostico a dire a tutti che avremmo vinto…e cosi fu….e poi una cavalcata entusiasmante verso la salvezza. Penso che la tua vita,la tua carriera e il tuo essere UOMO siano da raccontare ai giovani e far si che questi ne possano trarre i giusti insegnamenti. Ciao Sinisa….sono sicuro che prima o poi ci ritroveremo per parlare di calcio. Riposa in pace TIGRE”.

Foto: facebook personale