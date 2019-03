Giovani Lo Celso sempre può uomo chiave del Betis. Il centrocampista offensivo argentino è il protagonista di una stagione da urlo in Liga, con numeri da leader: già 12 gol e 4 assist nelle 37 presenze complessive che, inevitabilmente, hanno convinto il club spagnolo a rilevare a titolo definitivo il cartellino del classe ’96. Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, infatti, il Betis molto presto pagherà i 22 milioni di euro necessari per riscattare Lo Celso dal PSG, con l’argentino che firmerà un nuovo contratto fino a giugno 2023 e clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Occhio, però, perché il suo futuro potrebbe non essere scontato: sulle sue tracce c’è infatti il Real Madrid (anche il Barça ha chiesto informazioni), pronto a bussare alla porta del Betis in vista dell’estate.

Foto: Twitter ufficiale Betis Siviglia