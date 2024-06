Lo Celso: “Indossare i colori dell’Argentina non ha prezzo. Ora me la sto godendo”

Giovanni Lo Celso, centrocampista del Tottenham e dell’Argentina, ha parlato a Olé della Copa America, con l’esordio vincente contro il Canada.

Queste le sue parole: “Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile, avevamo di fronte un avversario molto duro e ancor di più sapendo come siamo arrivati al debutto in Coppa. Ma credo che la partita che ci aspettavamo fosse quella che abbiamo ottenuto. Una squadra che attacca in contropiede, che ha giocatori veloci, che gestisce bene la palla? Sapevamo che difendevano alto e che appena avessimo messo insieme sei o sette passaggi avremmo trovato spazio. Lì, con il tocco di Leo nell’ultimo terzo di campo, credo che abbiamo fatto molti danni”.

Slla Nazionale: “Ogni partita è speciale, che sia un’amichevole o la Coppa. Abbiamo una nuova Coppa da giocarci e dobbiamo goderci il fatto di essere qui, di poter indossare questa maglia con questi compagni di squadra. Indossare questa maglia è qualcosa di unico, lo prendo con molta calma e responsabilità. Indossare questi colori non ha prezzo. E ora me la sto godendo”.

Foto: twitter Tottenham