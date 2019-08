Lo Celso e Sessegnon al Tottenham: le foto con la nuova maglia

Ultimo giorno di mercato scoppiettante in casa Tottenham. Gli Spurs hanno piazzato quasi sul gong i colpi Giovani Lo Celso, prelevato dal Betis, e Ryan Sessegnon, arrivato dal Fulham e designato come erede di Gareth Bale. Due operazione importanti per il club di Pochettino, di seguito le foto dei calciatori in posa con la nuova maglia.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham