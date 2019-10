Lukaku e la serata da record: “Missione compiuta, ora voglio vincere un trofeo”

Romelu Lukaku, autore di una doppietta nel 9-0 del suo Belgio contro San Marino che gli ha permesso di festeggiare le 51 reti (record assoluto) con la maglia della Nazionale, ha parlato così ai microfoni Uefa: “Il 9-0 è un buon risultato, soprattutto il primo tempo è stato buono. Stiamo migliorando sempre di più, gli automatismi aumentano e questo ci aiuta sul campo. Abbiamo dimostrato di avere qualità anche contro questo avversario. Missione compiuta? Sì, anche se la mia missione ha già avuto successo 21 gol fa… Ma oggi sono particolarmente felice della vittoria e perché era il compleanno di mia madre. Sarà più felice di me. È bello per me segnare tanti gol in Nazionale, ma alla fine vorrei vincere un trofeo con il mio Paese “, ha chiuso Lukaku.

Foto: Twitter ufficiale Euro 2020