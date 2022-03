Lloris: “Vogliamo vincere di nuovo il Mondiale. Record di presenze con la Francia? Non ci penso”

Hugo Lloris, portiere e capitano della Francia, è stato intervistato da l’Equipe. L’obiettivo del team transalpino è quello, ovviamente, di vincere il Mondiale: “Non guardo a quello che è stato fatto prima. Ho sempre lavorato così, guardo avanti, con lo stesso piacere, lo stesso orgoglio, la stessa esigenza. È difficile ritrovare le stesse emozioni di una fase finale con i Blues, ed è quello che penso. Il record, se deve arrivare, arriverà. In effetti è uno step importante, ma non un vero traguardo. Penso molto più spesso ai Mondiali che a questo record. Voglio essere campione del mondo per la seconda volta molto di più che essere primatista di presenze in nazionale. Prima il Mondiale: è la prima scadenza. Poi, vedremo. Non mi voglio dare nessun limite”.

Foto: lestransferts