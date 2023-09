Lloris, tanti rifiuti e separato in casa Tottenham

Non è un momento semplice per Lloris, separato in casa Tottenham. Almeno due o tre rifiuti, la vicenda Lazio ha avuto una piega particolare: proposto a Lotito, però mai completamente avallato dalla staff tecnico per non mettere in difficoltà Provedel. Ci sono state altri piste oltre la Lazio che Lloris non ha preso in considerazione. Ci sarebbe il mercato turco, aperto ancora per una settimana, ma bisogna capire quanto il portiere francese sia interessato. Altrimenti si prospetta un futuro sempre più complicato in casa Spurs, il Tottenham ha scelto Vicario con convinzione.

Foto: Instagram Francia