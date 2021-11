Lloris: “Sarà una grande opportunità lavorare con uno dei migliori allenatori degli ultimi anni”

Hugo Lloris, portiere e capitano del Tottenham e della Nazionale francese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Vitesse in Conference League e ha colto l’occasione per parlare di Antonio Conte, suo nuovo allenatore.

Queste le sue parole in merito al tecnico italiano: “Conte? Darà la sua impronta alla squadra. Come giocatori dobbiamo chiedere da noi stessi di più e per noi sarà una grande opportunità lavorare con uno dei più grandi allenatori degli ultimi anni. Ma ora non è tempo di parlare, bensì di lavorare”.