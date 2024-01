Lloris: “Olimpiadi? Non sono nei miei piani, non gioco da otto mesi”

Hugo Lloris non ha intenzione di partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 come fuori quota. Nonostante la sua vasta esperienza con Les Bleus, il portiere dà la priorità al suo nuovo club, il Los Angeles FC: “Onestamente la partecipazione ai Giochi non è nei miei piani oggi”, ha detto il campione del mondo 2018 a L’Equipe. “Vi ricordo ancora che sono otto mesi che non gioco una partita ufficiale. Riprenderò gradualmente per tornare a un buon livello di prestazione”.

Foto: Instagram Francia