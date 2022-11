Lloris: “In Francia quando vengono gli stranieri vogliamo che rispettino le nostre regole. Così farò io in Qatar”

Nel corso della conferenza stampa di inizio ritiro ai Mondiali, il portiere e capitano della Francia, Hugo Lloris, ha parlato anche delle usanze del Qatar, delle polemiche per le tante regole retrogate che si sono nel Paese arabo.

Il portiere ha così risposto: “Non mi pongo problemi sulle regole del Qatar. In Francia, quando arriva uno straniero, vogliamo che questo si attenga alle nostre regole, sia esso un turista, un lavoratore un calciatore. Da parte mia, non ho problemi, per il periodo che sarò in Qatar rispetterò le regole governative del Paese che ci ospita”.

Foto: twitter Tottenham