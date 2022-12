Lloris: “Felice per la vittoria, ma dispiace vedere Kane in lacrime”

La Francia vola in semifinale contro il Marocco, decisiva la rete di Olivier Giroud. Intervenuto ai microfoni di TF1, Hugo Lloris, ha così parlato dopo il successo dei transalpini, rivolgendo un pensiero particolare al compagno di squadra Harry Kane: “Lo conosco molto bene, sono felice per il passaggio del turno ma con tutta onestà mi dispiace vedere un compagno di squadra in lacrime per l’eliminazione; provo grande rispetto nei suoi confronti. Contro il Marocco ci aspetterà una partita difficile: troveremo una squadra forte sui calci piazzati e nelle ripartenze“.

Foto: Tottenham Twitter