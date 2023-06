Lloris: “È la fine di un’era. Il mio obiettivo è di essere al top a luglio, poi vedremo”

Durante l’intervista concessa al Nice Matin, il portiere del Tottenham, Hugo Lloris, ha così parlato del suo futuro: “Stiamo arrivando ad un momento importante, sia per il club che per me. È la fine di un’era. Ho desideri per altre cose, studierò tranquillamente ciò che sarà possibile. Ma non dimentico che ho ancora un anno di contratto con il Tottenham e che nel calcio è sempre difficile prevedere cosa accadrà. Il mio obiettivo è essere al top a luglio, poi vedremo cosa mi riserverà il futuro. Su una possibile partenza per l’Arabia Saudita? Non puoi passare da una Coppa del Mondo di successo all’essere un giocatore mediocre in pochi mesi. Ho avuto alcuni momenti difficili, sono stato un po’ incoerente nelle mie prestazioni, mi sono infortunato due volte. Sono uscito dal Mondial non bene. Il ritmo era stato infernale prima. Questa è la prima volta nella mia carriera in cui non sono disponibile. Ma sto bene come testa e come corpo. Questo periodo mi porterà freschezza per essere ancora più felice nella prestazione e nel lavoro. La cosa più importante è trovare un progetto in cui credere, nel Tottenham tra gli altri”.

Foto: Twitter Tottenham