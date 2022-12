Lloris e il possibile record: può essere il primo portiere ad alzare il Mondiale due volte di fila

Hugo Lloris potrebbe entrare nella storia dei Mondiali. Il portiere del Tottenham, dopo aver vinto la Coppa nel mondo nel 2018 con la sua Francia, potrebbe ripetersi questa domenica contro l’Argentina. Nel caso in cui dovesse ottenere la vittoria contro la squadra di Scaloni, Lloris diventerebbe il primo portiere capitano a vincere il trofeo due volte consecutive, un record che neanche alcuni tra i migliori della storia possono vantare. Ora, Hugo Lloris, ha un motivo in più per portare a casa il trofeo più importante al Mondo.

Foto: Instagram Francia