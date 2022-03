Lloris difende Pochettino: “PSG superiore al Real per 150′, i problemi non possono dipendere solo da lui”

In Francia si continua a discutere della dolorosa eliminazione del Paris Saint-Germain dalla Champions League, arrivata in rimonta per mano del Real Madrid. Il portiere della Nazionale Hugo Lloris, attualmente al Tottenham, ha difeso il suo ex allenatore Mauricio Pochettino, divenuto fin da subito uno dei principali colpevoli per la disfatta europea.

Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de L’Equipe: “Per me è difficile essere obiettivo, visto il rapporto con Pochettino, ma i problemi del PSG non possono derivare da una sola persona. Contro il Real Madrid il livello della partita era molto alto ed il Paris Saint-Germain è stato superiore per 150 minuti su 180, prima di perdere il filo. Karim Benzema è stato immenso”.

Foto: Twitter Tottenham