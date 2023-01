Lloris dice addio alla Francia: “Arriva un momento in cui bisogna passare la mano”

Hugo Lloris annuncia il suo ritiro dalla Francia. Il portiere del Tottenham dice addio alla nazionale dopo 145 presenze. La volontà del portiere è stata resa nota da L’Equipe che ha celebrato le gesta di un estremo difensore entrato nel cuore degli appassionati francesi, protagonista fino alla fine con il secondo titolo mondiale sfiorato in Qatar. Queste le sue dichiarazioni: “Arriva un momento in cui bisogna saper passare la mano. Non voglio appropriarmi della cosa, ho sempre detto e ripetuto che la Francia non è di nessuno, e tutti abbiamo modo di verificare che sia così. Io per primo penso che dietro la squadra è pronta per continuare e c’è anche un portiere pronto”.

Foto: Instagram Francia