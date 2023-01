Lloris contro Le Graet: “Non si può mancare di rispetto a una leggenda internazionale come Zidane”

Durante l’intervista concessa a TF1, Hugo Lloris, ha così parlato dopo aver annunciato il suo ritiro dalla Nazionale francese: “Avrei preferito finire con un titolo di campione del mondo ma preferisco ricordare questa avventura positiva, abbiamo reso orgogliosi i francesi. È un sollievo annunciarlo, e posso sentirmi privilegiato per essere stato il capitano della Francia, aver potuto giocare tante partite con la maglia dei Bleus. Mbappe? Può battere tutti i record, è un grande leader”. Infine sulle affermazioni di Noel Le Graet nei confronti di Zinedine Zidane: “Ci sono cose inopportune, non si può mancare di rispetto agli ex giocatori della Francia, ancor di più a una leggenda internazionale come lui”.

Foto: Marca