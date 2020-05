Lloris acquista un cane speciale a 17 mila euro per proteggere la sua famiglia da eventuali rapine

Hugo Lloris, estremo difensore del Tottenham e della Nazionale francese, ha acquistato un cane da guardia per proteggere la sua famiglia quando dovrà tornare ad allenarsi. Il portiere transalpino, come riferisce AS, ha comprato un pastore tedesco dalla Elite Protection Dogs a 17 mila euro. Ultimamente le rapine nelle case dei calciatori sono diventate sempre più frequenti e Lloris ha deciso di muoversi in questo modo comprando un pastore tedesco addestrato come protezione domestica. Si tratta di una tipologia particolare di cane, utilizzato anche dai corpi militari e dalla polizia.

Foto: lestransferts