Llorente: “Sesko? Scelgo Vlahovic. La Juve lotterà per vincere. Motta mi piace, Conceiçao mi intriga”

Fernando Llorente, ex attaccante spagnolo, con un passato anche in Juve e Napoli, il re Leone dei Paesi Baschi, ha parlato alla Gazzetta dello Sport sul momento in casa Juve.

Queste le sue parole: “Duello Vlahovic-Sesko? Meglio Dusan, punto su di lui, quando segna va in fiducia. La Juve aveva bisogno di cambiare dopo i tanti anni con Allegri, aveva bisogno di aria nuova. Ha fatto un bel mercato, Giuntoli è stato un mio dirigente, l’ho avuto a Napoli, è una garanzia. Scudetto? La Juve parte sempre per vincere, la Juve per lo scudetto c’è, l’Inter è la più forte ma occhio anche al Napoli”.

Sui singoli: “Douglas Luiz si inserirà, ha una tecnica fuori dal comune, successe anche a me all’inizio faticare un po’, è normale, è un campionato diverso. Mi ricordo che mi raccontavano sempre di Zidane, che quando arrivò ha faticato per alcuni mesi, poi è diventato un fuoriclasse. Conceiçao mi intriga, Yildiz è speciale. Motta è bravo, la solidità difensiva lo conferma, se non prendi gol vai vicino a vincere i campionati e raggiungere gli obiettivi”.

Foto: twitter Eibar