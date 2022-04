Llorente: “Sarà strano vedere Dybala con un’altra maglia. L’Inter? Giusto che cerchi l’occasione migliore”

Le partite di questo finale di stagione saranno le ultime partite di Paulo Dybala con la maglia della Juventus, dal momento che il calciatore non rinnoverà il contratto con la maglia bianconera e saluterà il club a fine campionato. Come raccontato da noi ieri sera, l’argentino ha diverse opzioni ma attende la proposta dell’Inter.

L’ex calciatore bianconero Fernando Llorente ha commentato il possibile trasferimento in nerazzurro ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Ai tifosi bianconeri non farebbe piacere, ma è giusto che un calciatore cerchi la soluzione migliore per sé: Dybala è un numero uno, deve trovare una squadra che gli permetta di dimostrarlo. Per quanto riguarda la Juventus, non credo che l’addio di un singolo possa fare la differenza: ai miei tempi eravamo forti perché eravamo un gruppo compatto. Negli ultimi anni, mi sembra sia mancato questo fattore

Ancora sull’addio “Certe cose nel calcio succedono, a volte giocatori e club hanno idee diverse e preferiscono separarsi. Dopo sette stagioni, sarà strano vedere Paulo con un’altra maglia”.

Foto: Twitter Juventus