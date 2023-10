Llorente: “Milan-Juve è tornato un classico da scudetto. Rossoneri favoriti, ma confido nel mio amico Milik”

Fernando Llorente, da poco ritiratosi dal calcio, ex attaccante di Juve e Napoli, tra le altre, ha parlato alla Gazzetta dello Sport sul big match di questa sera, il classico tra Milan e Juventus a San Siro.

Queste le sue parole: “È di nuovo un classico da scudetto. Il Milan parte favorito, ma la Juve si sta ritrovando e se dovesse vincere a San Siro. Confido nei gol del mio amico Milik e in una vittoria della Juve per 2-0, come nel 2014. Auguro una serata come la nostra alla Juve e a Milik, mio compagno ai tempi di Napoli. Arek forse perché sfortunato con gli infortuni, a volte viene sottovalutato. Invece ha un gran tiro di sinistro ed è bravissimo a rifinire l’azione”.

Foto: twitter Eibar