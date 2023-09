Llorente: “Il gol di Provedel? Certamente ce lo ricorderemo a lungo. Sono cose che accadono quando non chiudi le partite”

Marcos Llorente, giocatore dell’Atletico Madrid, ha parlato a AS tornando sul pareggio con la Lazio e il gol al 95′ di Ivan Provedel.

Queste le sue parole: “Sono cose che possono succedere nel calcio. La squadra è contenta della partita che ha giocato. Penso che dobbiamo continuare sulla strada mostrata in quella partita e, se continuiamo a lavorare in questo modo, potremo fare grandi cose in questa stagione. Subire un gol dal portiere? Certamente ce lo ricorderemo per tanto tempo. Se mi era mai capitato? No, mai. Non credo sia una cosa molto comune nel calcio, ma sono cose che ti possono capitare quando non riesci a segnare il secondo gol e a chiudere la partita. Non incrementi il ​​vantaggio e questo tipo di situazione può capitarti nei momenti finali”.

Foto: twitter personale