Llorente: “Ho lasciato il Napoli perché Gattuso non si fidava di me. Conte il miglior allenatore avuto”

Fernando Llorente, attaccante dell’Udinese, ha parlato a “Cadena Ser” del suo addio al Napoli e dell’esperienza con Gattuso e Conte in passato.

Queste le parole del navarro: “Napoli è una città fantastica e dei tifosi calorosissimi. Purtroppo però avevo bisogno di continuità e di giocare e non avevo possibilità. Con Gattuso avevo un buon rapporto, ma il problema è che non si fidava di me. Dopo che sono arrivato sono stati ingaggiati più giocatori nel mio ruolo che dovevano giocare più di me. Io avevo tanta voglia di continuare a giocare ed ero in un posto dove non contavano su di me. Già in estate volevo trovare un’altra soluzione, poi non se ne fece nulla, poi a gennaio è arrivato l’Udinese e sono contento di giocare in Friuli”.

Da Gattuso a Conte, per Llorente il discorso cambia totalmente: “Conte? Sarei rimasto alla Juve con lui. Avevamo un bel feeling e ho vinto i miei primi trofei con lui. E’ stato il migliore allenatore che ho avuto, un sanguigno, uno che ogni partita dava la carica al punto giusto e non ti faceva mai sentire escluso o un titolare fisso”.

Infine, Llorente s’è soffermato sul futuro di Cristiano Ronaldo: “Cristiano può fare tutto. Può andare dove vuole con la carriera che ha fatto e visto anche il suo attuale livello, non deve dimostrare nulla a nessuno, dove troverà stimoli lì andrà”.

Foto: Twitter Napoli