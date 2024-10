Llorente: “Gli arbitri ti mentono in faccia”. E il Comitato Tecnico Arbitrale denuncia il difensore

“Gli arbitri usano ormai da tempo il VAR, non ci sono scuse. Le spiegazioni che tutti abbiamo visto in televisione sono bugie. Ti mentono in faccia, è inspiegabile per me”. Così Diego Llorente al termine della sfida tra Betis e Siviglia. L’episodio, avvenuto all’inizio del secondo tempo, ha scatenato accese proteste da parte dei giocatori del Betis, convinti che la decisione fosse ingiusta. Dal dischetto, Lukebakio ha trasformato il rigore, siglando il gol che ha deciso il match a favore del Siviglia. A seguito delle dichiarazioni di Llorente post-partita, il Comitato Tecnico degli Arbitri ha tenuto una riunione per valutare l’accaduto. Come riportato da Marca, è stato deciso di riferire le parole del difensore al Dipartimento di Integrità, il quale avrà il compito di decidere se procedere con una denuncia formale presso la Commissione Disciplinare. Questo episodio potrebbe portare a conseguenze disciplinari per Llorente, in base a quanto decideranno le autorità calcistiche spagnole.

Foto: Instagram Betis