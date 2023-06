Llorente contro l’arbitro Taylor: “Non è stato all’altezza”

La Roma ha perso la finale di Europa League a Budapest, arrendendosi ai calci di rigore al Siviglia, In mixed zone ha così parlato il difensore giallorosso, Diego Llorente: “Abbiamo dato tutto in campo. Il rigore l’abbiamo visto tutti. Il VAR di solito richiama, ma questa volta no. L’arbitro non è stato all’altezza. Ci sorprende perchè è un arbitro internazionale, ma oggi non è stato in giornata. Mourinho ci ha detto che dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Sicuramente c’è orgoglio. I rigori sono una lotteria e non è andata bene”.

Foto: sito Roma