Llorente: “Conte è un vincente, ma difficile starci per più di un anno”

Fernando Llorente, attaccante dell’Udinese con un passato a Napoli e alla Juventus, ha rilasciato un’intervista a Marca. In particolare lo spagnolo si è soffermato sui metodi di Antonio Conte, suo tecnico alla Juve: “È un vincente, un allenatore che trasmette molto, sicuramente il miglior allenatore che abbia avuto nella mia carriera. Mi piacciono molto le idee di gioco che ha. Ottiene il meglio da ogni giocatore. Con lui è molto impegnativo, starci giorno per giorno per più di un anno è difficile, ma è un allenatore che vorresti sempre avere”.

Foto: Twitter personale