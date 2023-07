Llorente: “Avevo le idee chiare, tornare alla Roma. Kristensen ci aiuterà molto”

Diego Llorente, difensore della Roma, ha parlato a Radio Radio, soffermandosi sul suo ritorno in giallorosso e sugli obiettivi.Queste le sue parole: “Il ritiro sta andando bene, stiamo raggiungendo i nostri obiettivi, le cose procedono ogni giorno meglio. Sappiamo che c’è molta strada da fare ma anche dove dover migliorare. Finora il bilancio è sicuramente positivo”.

Sul ritorno: “Sì, per quanto mi riguarda avevo le idee chiare. Volevo continuare qui, non è stato raggiunto un accordo per diventare della Roma a titolo definitivo ma quello che mi interessava era essere qui e aiutare la Roma a raggiungere i suoi obiettivi”.

Sul rapporto con Mourinho: “Ha influito molto ma molte parti l’hanno fatto. Il club, l’allenatore, i compagni per il modo in cui mi hanno accolto: ho subito detto al mio agente che volevo tornare qui”.

Mourinho, Ancelotti, Bielsa. Cosa li differenzia? “Sono tre allenatori unici, Mourinho lo conoscevo dal Real Madrid dove mi allenavo spesso con la prima squadra. E’ una persona molto diretta che sa come trasmettere cosa a 4. Dove ti trovi più a tuo agio e che differenze ci sono?

Su Kristensen: “È un giocatore molto completo che può dare tanto in fase difensiva e offensiva. Sono sicuro che ci aiuterà molto, ha carattere, un fisico prestate: credo sia un grande acquisto che tornerà utile”.

Foto: twitter Llorente