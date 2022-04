LLorente: “Allegri sa come muoversi, per tornare in vetta serve tempo. Molina? Cresciuto tantissimo”

L’ex calciatore della Juventus Fernando Llorente, parlando ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha commentato il lavoro di Massimiliano Allegri: “Max con la Juventus ha fatto cose strepitose, i dirigenti lo hanno voluto per ricostruire ciò che negli ultimi anni si è perso. Quest’anno non è riuscito a sfondare, ma la società deve avere pazienza. Per tornare in vetta serve tempo: Allegri ha esperienza, conosce l’ambiente e sa come muoversi. Spero di rivedere la Juventus al top quanto prima”.

LLorente parla anche di Dusan Vlahovic: “Quando ci ho giocato contro era poco più che un ragazzino, eppure già si vedeva che aveva la qualità per diventare un top player. Deve continuare a lavorare sodo, il club ha investito tanto e ora aspetta che la fiducia sia ripagata. Superata la fase di ambientamento, potrà fare la differenza”.

Sul suo ex compagno Nahuel Molina, obiettivo di mercato dei bianconeri: “Sono contento per lui, per quello che sta raccogliendo, perché è un bravo ragazzo e un professionista esemplare. Durante la mia avventura a Udine, prima partiva dalla panchina, poi è diventato titolare e alla fine è risultato indispensabile, un punto di riferimento. In pochi mesi è cresciuto tantissimo ma sono convinto possa fare ancora meglio”.

Foto: Twitter personale Llorente