ll primo presidente di Traorè: “È più pronto di Frattesi e Raspadori”

Enzo Guerri, presidente del club reggiano del Boca Barco con cui siglò il primo tesseramento italiano Hamed Traorè, ha parlato ai microfoni di milannews.it del calciatore attualmente in forza al Sassuolo: “Può giocare indistintamente a centrocampo e in attacco e fisicamente è più che pronto ad una squadra di alto profilo. Sento spesso parlare di Frattesi, Raspadori ma ritengo che Hamed sia quello potenzialmente più adatto ad andare sin da subito in una grande squadra. È da Milan? Senz’altro, dove lo metti gioca e fa bene“.

Foto: sito Sassuolo