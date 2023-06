LJUBO PULJIC, LA STELLA CROATA PER LA DIFESA DEL FUTURO

Sbaragliata la concorrenza di tante big del calcio europeo, il Bayern Monaco si è assicurato le prestazioni del nuovo talento del calcio croato. Il suo nome è Ljubo Puljic, è nato a Vinkovci il 31 maggio del 2007. Da pochi giorni, il promettente difensore centrale ha compiuto 16 anni ed ha firmato il suo primo contratto importante che darà avvio alla sua carriera in un top club. Puljic ha impressionato all’Europeo Under 17 dove si è dimostrato vero leader della linea difensiva della sua Croazia per cui ha anche segnato un gol. Da quel momento, l’NK Osijek, squadra proprietaria del suo cartellino, ha risposto alle richieste di informazioni da parte di molti club dell’elite europea. Dal Borussia Dortmund al Barcellona, anche la Juventus sembrerebbe averci provato. Alla fine, la volontà del calciatore ha prevalso sulle offerte ed il Bayern Monaco si è aggiudicato il giovane difensore per una cifra intorno ai tre milioni di euro.

Il percorso nelle giovanili di Puljic parla chiaro: il giovane croato è il tipico difensore vecchio stile. Grandi doti fisiche, più attento alla copertura che alla costruzione di gioco, dimostra razionalità palla al piede e grande maturità, nonostante la carta d’identità parli di un sedicenne. Caratteristiche importanti che potranno subire grandi miglioramenti grazie alle strutture del Bayern. La cifra sborsata dai bavaresi dimostra le grandi aspettative sul sedicenne che è visto come il futuro della difesa croata. Sotto la guida di Michael Hartmann, Puljic entrerà a far parte della selezione Under 17 del Bayern, sempre sotto osservazione dello staff della prima squadra. Il giovane talento Ljubo Puljic ha messo le sorti della sua carriera nelle sapienti mani del Bayern Monaco che spera di aver portato a casa il prossimo fenomeno difensivo per il futuro.

Foto: Sito ufficiale Bayern Monaco