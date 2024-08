Livramento e doppio Mosquera: tre schiaffi Hellas al Napoli di Conte. Bologna-Udinese 1-1

Il Napoli di Conte inizia il suo campionato al Bentegodi contro il Verona. Il primo squillo dei partenopei arriva al minuto 10 con un tiro di Kvaratskhelia, il cui tentativo è debole e di facile lettura per Montipò; al ventesimo è Politano a suonare la carica con una botta da fuori area che termina fuori di un soffio; nel finale di primo tempo la banda di Conte assedia i padroni di casa, andando per tre volte vicinissima al vantaggio: prima Anguissa di testa su cross di Di Lorenzo, poi Lobotka che, servito da Politano, di piattone non inquadra la porta e, infine, Kvara, dopo aver approfittato di una palla persa da Frese, a tu per tu con il portiere, viene stoppato dalla perfetta diagonale del difensore. Unica nota negativa del primo tempo del Napoli è l’infortunio di Kvara, che esce dal campo. Nella ripresa il Verona entra in campo con intenzioni diverse rispetto alla prima frazione e, al minuto 51, trova il gol dell’1-0: tacco di Kastanos per Duda, che manda verso il fondo Lazovic, cross in area per l’inserimento di Livramento che batte Meret. Il Napoli prova a reagire al minuto 61 con Anguissa che calcia da fuori area e colpisce la traversa. Il Verona incontenibile nel secondo tempo e al minuto 76 raddoppia: Duda imbuca per Mosquera, che a tu per tu con Meret non sbaglia. I padroni di casa volano sulle ali dell’entusiasmo e vanno vicini al 3-0: sventagliata per Tchatchoua, che arriva sul fondo e serve sul primo palo Mosquera, la cui girata al volo viene mandata in angolo da Meret. Al 94′ addirittura arriva il 3-0 del Verona, con la doppietta di Mosquera. Napoli in tilt che non riesce a trovare trame interessanti per impensierire la retroguardia del Verona. Finisce con un clamoroso 3-0, per Conte inizio amaro.

Il Bologna di Italiano inizia il suo campionato in casa contro l’Udinese. La prima occasione della sfida è per i padroni di casa, Fabbian pesca in area Orsolini che finta il destro e poi calcia trovando la risposta di Okoye; al minuto 15 altra grande occasione per il Bologna con un traversone dalla destra di Posch sul secondo palo con Ndoye che fa la sponda per Moro che calcia di prima intenzione trovando la deviazione di Perez; al minuto 31 Ndoye va vicinissimo al vantaggio: tacco di Orsolini che libera la corsa di Ndoye che si presenta a tu per tu con Okoye e manda di un soffio a lato. Nel secondo tempo si accende, e non poco, la partita: al minuto 53 Orsolini, in grande forma viene fermato sulla linea da Giannetti; al 55esimo intervento falloso di Payero ai danni di Erlic che aveva anticipato l’argentino e calcio di rigore per i rossoblu, dal dischetto il numero 7 del Bologna non sbaglia e fa 1-0; al minuto 67 Payero si riscatta e conquista un calcio di rigore su errore in uscita di Skorupski. Dagli undici metri Giannetti pareggia i conti. Nei minuti finali del match il Bologna prova a vincere la partita senza, però, trovare la via del gol. Finisce in parità al Dall’Ara.

Foto: Instagram Kvaratskhelia