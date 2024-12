Liverpool, vincere tutto è possibile

Momento d’oro per Arne Slot e il suo Liverpool. Dopo l’addio di Kloop quest’estate, sostituire un allenatore che fatto tornare grande i Reds e che ha permesso di ritornare ad alzare la coppa dalle grandi orecchie, era particolarmente difficile per l’olandese non farlo rimpiangere. Una sola sconfitta in tutta la stagione per ora, contro il Nottingham Forest il 14 settembre. Lontano da Anfield è ancora imbattuto, l’ultima sconfitta risale addirittura al derby contro l’Everton il 24 aprile. Il 2025 ora inizia con sfide importanti sopratutto quella contro il Tottenham, partita valida per l’andata delle semifinali di Carabao. Primi in Champions, primi in Premier, semifinale di Carabao e terzo turno di FA Cup. Vincere tutto è difficile, ma sognare non costa nulla e i tifosi del Liverpool non vogliono essere svegliati

Foto: Instagram Liverpool