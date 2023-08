Liverpool, Van Dijk: “Vista la situazione, è legittimo che la gente abbia dei dubbi“

Virgil Van Dijk ha parlato così della situazione relativa al suo Liverpool, che sta arrivando al debutto in Premier League non nelle condizioni sperate. Queste le parole del difensore e nuovo capitano dei Reds dopo l’addio di Henderson, rilasciate ad As: “È legittimo che la gente abbia dei dubbi quando il tuo capitano e un altro giocatore importante se ne vanno e ci sono solo due arrivi dal mercato” ha detto l’olandese. Van Dijk chiude così: “Non stiamo giocando bene. Siamo molto bravi con la palla, ma in difesa prendiamo gol e non siamo così bravi”.

Foto: Twitter Liverpool